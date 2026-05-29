Головна траса окупантів на межі знищення: у РФ вже не намагаються приховати істерику

Українська воєнна розвідка продовжує системно впливати на логістичні маршрути російських окупаційних сил, утримуючи під контролем сухопутний коридор між тимчасово окупованими Кримом і частиною Донецької області. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили про чергові ураження ворожої техніки в тилових районах, що ускладнює постачання та пересування сил противника. Паралельно навіть російські пропагандистські ресурси змушені визнавати зростаючі проблеми з логістикою на цьому напрямку.

За даними ГУР, підрозділи безпілотних систем Департаменту активних дій продовжують завдавати ударів по ключових ділянках маршруту "Крим–Донецьк", поступово блокуючи його для російських військ. Особливу увагу приділено трасі, що проходить через тимчасово окуповані Бердянськ, Мелітополь та Джанкой — саме ці ділянки перебувають під постійним вогневим і розвідувальним контролем українських сил.

У відомстві зазначили, що на оприлюднених матеріалах зафіксовано ураження російських паливозаправників, вантажного транспорту та спеціалізованої техніки, зокрема тралів. Це свідчить про цілеспрямовану роботу українських підрозділів по руйнуванню системи постачання противника.

Крім того, в операціях використовуються сучасні безпілотні засоби, зокрема баражуючі боєприпаси та розвідувальні комплекси Shark-M. Частина цього обладнання була передана екіпажам Департаменту активних дій ГУР у межах ініціативи благодійного фонду Сергія Притули "Щелепи". Це дозволяє розширювати можливості для точкових ударів по ворожій інфраструктурі.

Тим часом у російському інформаційному просторі дедалі частіше з’являються повідомлення про погіршення ситуації. Один із Z-каналів, що називає себе "Архангел Спецназу", визнає, що українські дронові удари вже досягають району Бердянська та суттєво впливають на рух техніки.

У російських джерелах також зазначається, що атаки здійснюються із застосуванням безпілотників "Хорнет", які, за їхніми оцінками, здатні працювати на значних відстанях, включно з ділянками до 95 кілометрів від лінії фронту. Це ще більше посилює тиск на російські логістичні маршрути та ускладнює їхнє функціонування.

