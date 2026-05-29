Ситуация катастрофическая: оккупанты заявили о тотальной блокаде ключевой трассы.

Украинская военная разведка продолжает влиять на логистические маршруты российских оккупационных сил, удерживая под контролем сухопутный коридор между временно оккупированными Крымом и частью Донецкой области. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили об очередных поражениях вражеской техники в тыловых районах, что затрудняет поставки и передвижения сил противника. Параллельно даже российские пропагандистские ресурсы вынуждены признавать растущие проблемы с логистикой в этом направлении.

По данным ГУР, подразделения беспилотных систем Департамента активных действий продолжают наносить удары по ключевым участкам маршрута "Крым-Донецк", постепенно блокируя его для российских войск. Особое внимание уделено трассе, проходящей через временно оккупированные Бердянск, Мелитополь и Джанкой — именно эти участки находятся под постоянным огневым и разведывательным контролем украинских сил.

В ведомстве отметили, что на обнародованных материалах зафиксировано поражение российских топливозаправщиков, грузового транспорта и специализированной техники, в том числе тралов. Это свидетельствует о целенаправленной работе украинских подразделений по разрушению системы снабжения противника.

Кроме того, в операциях используются современные беспилотные средства, в частности, боражирующие боеприпасы и разведывательные комплексы Shark-M. Часть этого оборудования была передана экипажам Департамента активных действий ГУР в рамках инициативы благотворительного фонда Сергея Притулы "Челюсти". Это позволяет расширять возможности для точечных ударов по враждебной инфраструктуре.

Между тем, в российском информационном пространстве все чаще появляются сообщения об ухудшении ситуации. Один из Z-каналов, называющий себя "Архангел Спецназа", признает, что украинские дроновые удары уже достигают района Бердянска и оказывают существенное влияние на движение техники.

В российских источниках также отмечается, что атаки производятся с применением беспилотников "Хорнет", которые, по их оценкам, способны работать на значительных расстояниях, включая участки до 95 километров от линии фронта. Это еще больше усиливает давление на российские логистические маршруты и усложняет их функционирование.

