В Российской Федерации решили объяснить неудачи собственных оккупационных войск на фронте внешним вмешательством. В пропагандистских заявлениях снова появился тезис о том, что против РФ якобы выступает широкая международная коалиция, создающая для нее проблемы на поле боя.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу публично заявил, что причиной затруднений российской армии является участие сразу 56 государств, которые, по его словам, "фактически ведут войну" против России. Он утверждает, что эти страны якобы помогают координировать и формировать "полетные задачи" для беспилотных летательных аппаратов, используемых в боевых действиях.

В своей риторике Шойгу также развил тему современных технологий войны, в том числе дальнобойных дронов. Он пытался представить ситуацию так, будто спутниковые системы разных государств прямо вовлечены в планирование атак против российской территории. На этом основании он заключил, что именно технологическое и международное преимущество "противников" якобы является причиной того, что Россия не достигает ожидаемых результатов в войне.

Подытоживая свое заявление, Шойгу подчеркнул, что, по его подсчетам, против Российской Федерации "де-факто воюют 56 стран", фактически возлагая ответственность за боевые неудачи на широкую международную поддержку Украины и ее партнеров.

В то же время подобные объяснения не единичны в российском руководстве. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также пытался оправдать отсутствие успехов в так называемой "специальной военной операции". Он заявлял, что российская армия якобы сознательно избегает использования "чрезмерно жестких методов ведения войны", объясняя это тем, что не хочет наносить ущерб территориям, которые Кремль называет "своими" и где, по его словам, проживает "российское население".

Портал "Комментарии" уже писал , что украинская военная разведка продолжает системно влиять на логистические маршруты российских оккупационных сил, удерживая под контролем сухопутный коридор между временно оккупированными Крымом и частью Донецкой области. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили об очередных поражениях вражеской техники в тыловых районах, что затрудняет поставки и передвижения сил противника.