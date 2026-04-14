У Путіна шокували новою претензією до України через Великдень: цинічна заява

Кремль знову виступив із різкими заявами, стверджуючи, що Україна нібито масово порушувала так зване "великоднє перемир’я". У Москві заявили про "численні інциденти недотримання режиму тиші", перекладаючи відповідальність за бойові дії на українську сторону.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повторив тези російської пропаганди, стверджуючи, що порушень було "дуже багато" і вони нібито є очевидними. Водночас у своїх коментарях він не згадав про дії російських військ на фронті та не прокоментував факти обстрілів з боку армії РФ. Україна ж наголошувала, що готова дотримуватися режиму тиші лише у відповідь на аналогічні кроки з боку Росії.

Раніше Володимир Путін оголосив про короткочасне "перемир’я" напередодні Великодня, яке мало діяти з вечора 11 квітня до кінця 12 квітня. Київ у відповідь заявив про дзеркальний підхід: українські сили мали реагувати пропорційно до дій противника.

Попри заявлені домовленості, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російська армія фактично не дотрималася режиму припинення вогню. За даними українських військових, було зафіксовано майже 11 тисяч порушень. Хоча ракетні та масовані авіаудари цього періоду не застосовувалися, противник активно використовував безпілотники та здійснив десятки штурмових атак.

Окремі інциденти підтверджують ескалацію: під час спроби евакуації поранених українських військових на Запоріжжі російські сили завдали удару, що призвів до загибелі людей. Також у Сумській області було атаковано автомобіль екстреної медичної допомоги, внаслідок чого постраждали медики.

Після завершення оголошеного режиму тиші РФ продовжила атаки, застосувавши десятки ударних безпілотників різних типів. Більшість із них була знешкоджена силами протиповітряної оборони України.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські окупаційні війська завдали удару по Печенізькій дамбі в Харківській області, застосувавши шість керованих авіабомб. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.