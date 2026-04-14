Жах на Харківщині: 6 КАБів жорстко вдарили по вкрай важливому об'єкту

Російські окупаційні війська завдали удару по Печенізькій дамбі в Харківській області, застосувавши шість керованих авіабомб. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, противник цілеспрямовано атакував гідротехнічну споруду в Чугуївському районі, використавши одразу кілька боєприпасів. Печенізьке водосховище є найбільшим у регіоні, а сама дамба має стратегічне значення для водопостачання, екологічної безпеки та стабільного функціонування інфраструктури Харкова і прилеглих територій. Втрата або серйозне пошкодження цього об’єкта може створити масштабні ризики для життєзабезпечення області.

Синєгубов підкреслив, що атака не була поодинокою. Паралельно російські сили здійснили комбінований удар по Харкову із застосуванням безпілотників типу "Молнія" та дронів-камікадзе "Шахед". Така тактика свідчить про спробу одночасного тиску на різні об’єкти інфраструктури та цивільні райони, що ускладнює роботу системи протиповітряної оборони.

Печенізька дамба вже тривалий час перебуває під загрозою російських атак. Раніше окупанти неодноразово намагалися вразити її різними видами озброєння — від авіабомб і ракет до безпілотників різних типів, включно з FPV-дронами. У грудні 2025 року, за даними українських військових, ворог уже здійснював спроби критичного ураження цього об’єкта. Водночас українська сторона завчасно розробила плани реагування на випадок пошкодження дамби та враховує всі потенційні сценарії розвитку ситуації.

