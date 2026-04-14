Путін отримав небачену винагороду: у США попередили Україну про нове пекло

Додаткові доходи Росії від експорту нафти за умов глобальної напруги, пов’язаної з конфліктом з Іраном, можуть стати одним із чинників, що дозволяють Москві продовжувати війну проти України. Таку думку в інтерв’ю "Новини.LIVE" висловив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Дипломат зауважив, що хоча військові можливості Ірану частково були обмежені, ця країна все ще зберігає значний потенціал впливу. Зокрема, Тегеран здатний створювати серйозні загрози для судноплавства в Перській затоці, що, на його думку, підтверджує збереження регіональної напруженості. Водночас політичний режим в Ірані продовжує утримувати владу і навіть демонструє певне зміцнення позицій.

За словами Волкера, зараз на керівництво США чиниться тиск із вимогою швидшого завершення конфлікту, однак він прогнозує, що ситуація залишатиметься складною ще певний час. Він також визнав, що через нові міжнародні кризи увага до України зменшилася, хоча, як підкреслив дипломат, і раніше вона не була достатньою.

Окремо він наголосив, що одним із побічних ефектів загострення ситуації на Близькому Сході стала фінансова вигода Росії. Через зростання цін на нафту Кремль, за його оцінками, отримує приблизно на кілька мільярдів доларів щомісяця більше, ніж раніше. Це створює додаткові ресурси для ведення війни проти України та становить серйозний виклик як для Києва, так і для європейських партнерів.

Також Волкер зазначив, що західні партнери вже раніше обмежували Україну у можливостях завдавати удари по території Росії. На його думку, ця позиція не є новою, однак Києву варто зберігати дипломатичний тон, водночас чітко пояснюючи, що в умовах триваючих атак з боку РФ він змушений реагувати у відповідь.

