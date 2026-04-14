Путин получил невиданное вознаграждение: в США предупредили Украину о новом аде

Дополнительные доходы России от экспорта нефти в условиях глобального напряжения, связанного с конфликтом с Ираном, могут стать одним из факторов, позволяющих Москве продолжать войну против Украины. Такое мнение в интервью "Новости.LIVE" высказал бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

Дипломат отметил, что хотя военные возможности Ирана были частично ограничены, эта страна все еще сохраняет значительный потенциал влияния. В частности, Тегеран способен создавать серьезные угрозы судоходству в Персидском заливе, что, по его мнению, подтверждает сохранение региональной напряженности. В то же время, политический режим в Иране продолжает удерживать власть и даже демонстрирует определенное укрепление позиций.

По словам Волкера, сейчас на руководство США оказывается давление с требованием скорейшего завершения конфликта, однако он прогнозирует, что ситуация будет оставаться сложной еще некоторое время. Он также признал, что из-за новых международных кризисов внимание к Украине уменьшилось, хотя, как подчеркнул дипломат, и раньше оно не было достаточным.

Отдельно он подчеркнул, что одним из побочных эффектов обострения ситуации на Ближнем Востоке стала финансовая выгода России. Из-за роста цен на нефть Кремль, по его оценкам, получает примерно на несколько миллиардов долларов ежемесячно больше, чем раньше. Это создает дополнительные ресурсы для войны против Украины и представляет серьезный вызов как для Киева, так и для европейских партнеров.

Также Волкер отметил, что западные партнеры уже раньше ограничивали Украину в возможностях наносить удары по территории России. По его мнению, эта позиция не нова, однако Киеву следует сохранять дипломатический тон, в то же время четко объясняя, что в условиях продолжающихся атак со стороны РФ он вынужден реагировать в ответ.

