РФ цинично ударила 6 КАБами по Печенежскому водохранилищу: последствия будут страшными

Российские оккупационные войска нанесли удар по Печенежской дамбе в Харьковской области, применив шесть управляемых авиабомб. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Фото: из открытых источников

По его словам, противник целенаправленно атаковал гидротехническое сооружение в Чугуевском районе, использовав сразу несколько боеприпасов. Печенежское водохранилище является наибольшим в регионе, а сама дамба имеет стратегическое значение для водоснабжения, экологической безопасности и стабильного функционирования инфраструктуры Харькова и близлежащих территорий. Утрата или серьезное повреждение этого объекта может создать масштабные риски для жизнеобеспечения области.

Синегубов подчеркнул, что атака не была единичной. Параллельно российские силы нанесли комбинированный удар по Харькову с применением беспилотников типа "Молния" и дронов-камикадзе "Шахед". Такая тактика свидетельствует о попытке одновременного давления на различные объекты инфраструктуры и гражданских районах, что затрудняет работу системы противовоздушной обороны.

Печенежская дамба уже долгое время находится под угрозой российских атак. Ранее оккупанты неоднократно пытались поразить ее разными видами вооружения — от авиабомб и ракет до беспилотников разных типов, включая FPV-дроны. В декабре 2025 года, по данным украинских военных, враг уже предпринимал попытки критического поражения этого объекта. В то же время, украинская сторона заблаговременно разработала планы реагирования на случай повреждения дамбы и учитывает все потенциальные сценарии развития ситуации.

