Кремль снова выступил с резкими заявлениями, утверждая, что Украина якобы массово нарушала так называемое "пасхальное перемирие". В Москве заявили о "многочисленных инцидентах несоблюдения режима тишины", перекладывая ответственность за боевые действия на украинскую сторону.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков повторил тезисы российской пропаганды, утверждая, что нарушений было "очень много" и они якобы очевидны. В то же время, в своих комментариях он не упомянул о действиях российских войск на фронте и не прокомментировал факты обстрелов со стороны армии РФ. Украина же отмечала, что готова соблюдать режим тишины только в ответ на аналогичные шаги со стороны России.

Ранее Владимир Путин объявил о кратковременном "перемирии" накануне Пасхи, которая должна была действовать с вечера 11 апреля до конца 12 апреля. Киев в ответ заявил о зеркальном подходе: украинские силы должны были реагировать пропорционально действиям противника.

Несмотря на заявленные договоренности, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российская армия фактически не соблюдала режим прекращения огня. По данным украинских военных, было зафиксировано около 11 тысяч нарушений. Хотя ракетные и массированные авиаудары в этот период не применялись, противник активно использовал беспилотники и совершил десятки штурмовых атак.

Отдельные инциденты подтверждают эскалацию: при попытке эвакуации раненых украинских военных в Запорожье российские силы нанесли удар, приведший к гибели людей. Также в Сумской области был атакован автомобиль экстренной медицинской помощи, в результате чего пострадали медики.

После завершения объявленного режима тишина РФ продолжила атаки, применив десятки ударных беспилотников разных типов. Большинство из них были обезврежены силами противовоздушной обороны Украины.

Российские оккупационные войска нанесли удар по Печенежской дамбе в Харьковской области, применив шесть управляемых авиабомб. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.