У Путіна розв'язані руки: озвучено небезпечний сценарій майбутнього війни в Україні

Після початку війни в Ірані мотивація Росії серйозно ставитися до переговорів з Україною та США значно знизилася. Таку думку висловив політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук.

Фото: з відкритих джерел

"Ми з вами розуміємо, що переговори тривалий час проводилися в основному через бажання адміністрації Трампа. Адміністрація Трампа хотіла діалогу, і переговори відбувалися. Але чи була у Росії реальна мотивація підходити до них серйозно — я не впевнений. Ба більше, після останніх подій, зокрема початку війни в Ірані, мотивація росіян ставитися до переговорів серйозно стала ще меншою", — зазначив Олещук.

Він пояснив це тим, що Путін зараз зосереджений на зростанні цін на нафту і обчислює, скільки грошей можна отримати та спрямувати на війну проти України.

"Очевидно, Путін дивиться на зростання цін на нафту, прикидає, скільки він ще багато грошей заробить, вкладе ці гроші у війну проти України", — наголосив експерт.

Політолог додав, що у свідомості російського диктатора він вже вважає себе переможцем, тому переговори щодо завершення російсько-української війни для нього наразі абсолютно нецікаві.

"В його свідомості він уже всіх переміг, а в такій ситуації навіть імітувати бажання переговорів у нього може не бути. Тому переговори відкладалися і зараз їхня доля, м’яко кажучи, не зовсім зрозуміла", — пояснив експерт.

Олещук підкреслив, що тривалий час Росія ставилася до переговорів як до імітації дотримання попередніх домовленостей із Трампом.

"Зараз такої мотивації може й не бути. Переговори відкладаються, і навіть якщо відбудуться, сумніваюся, що вони будуть хоча б мінімально продуктивними", — резюмував експерт.

