"Ніби діамант у короні": озвучено заяву про вражаючі наслідки удару ЗСУ по заводу у Брянську

Удар по російському заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" став однією з ключових подій серед останніх новин про ураження об’єктів ворога. Про це в ефірі Radio NV розповів військовий експерт Денис Попович, назвавши ситуацію "як діамант у короні" в контексті ефективності українських атак.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Росія визнає, що по заводу було випущено близько 10 ракет, і він зазнав повного знищення.

"Дуже вдалий удар. І те, що це документувалося нашими безпілотниками, які були над місцем події, свідчить про те, що російського ППО в цьому місці немає", — підкреслив Попович.

Він зазначив, що "Кремній Ел" має стратегічне значення для російської армії, оскільки виготовляє електронні компоненти для різних видів ракет, у тому числі "Іскандерів". За його словами, Україна системно завдає ударів по критично важливих об’єктах РФ, які забезпечують війну проти України.

10 березня Сили оборони України уразили цей завод у Брянську, що спеціалізується на виробництві систем управління для всіх типів ракет, які є на озброєнні Росії. Генштаб ЗСУ повідомив, що підприємство було уражено крилатими ракетами Storm Shadow, що стало стратегічним ударом по ланцюжку виробництва російської високоточної зброї.

Попович пояснив, що "Кремній Ел" є критичною ланкою у виробництві сучасного озброєння. Завод виготовляє дискретну напівпровідникову техніку та інтегральні мікросхеми, які фактично виконують роль "мізків" та "нервової системи" ракетних комплексів, включно з оперативно-тактичними системами "Іскандер".