"Вроде бриллиант в короне": озвучено заявление о поразительных последствиях удара ВСУ по заводу в Брянске

Удар по российскому заводу микроэлектроники "Кремной Эл" стал одним из ключевых событий среди последних новостей по поводу поражения объектов врага. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Денис Попович, назвав ситуацию "как бриллиант в короне" в контексте эффективности украинских атак.

По его словам, Россия признает, что по заводу было выпущено около 10 ракет, и он подвергся полному уничтожению.

"Очень удачный удар. И то, что это документировалось нашими беспилотниками, находившимися над местом происшествия, свидетельствует о том, что российского ПВО в этом месте нет", — подчеркнул Попович.

Он отметил, что "Кремный Эл" имеет стратегическое значение для российской армии, поскольку производит электронные компоненты для разных видов ракет, в том числе "Искандеров". По его словам, Украина системно наносит удары по критически важным объектам РФ, обеспечивающим войну против Украины.

10 марта Силы обороны Украины поразили этот завод в Брянске, специализирующийся на производстве систем управления для всех типов ракет, находящихся на вооружении России. Генштаб ВСУ сообщил, что предприятие было поражено крылатыми ракетами Storm Shadow, что явилось стратегическим ударом по цепочке производства российского высокоточного оружия.

Попович пояснил, что Кремний Эл является критическим звеном в производстве современного вооружения. Завод производит дискретную полупроводниковую технику и интегральные микросхемы, которые фактически выполняют роль "мозгов" и "нервной системы" ракетных комплексов, включая оперативно-тактические системы "Искандер".

