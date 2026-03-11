У Путина развязаны руки: озвучен опасный сценарий предстоящей войны в Украине

После начала войны в Иране мотивация России всерьез относиться к переговорам с Украиной и США значительно снизилась. Такое мнение высказал политолог и преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Фото: из открытых источников

"Мы с вами понимаем, что переговоры длительное время проводились в основном из-за желания администрации Трампа. Администрация Трампа хотела диалога, и переговоры происходили. Но была ли у России реальная мотивация подходить к ним серьезно — я не уверен. Более того, после последних событий, в том числе начала войны в Иране, мотивация россиян". Олещук.

Он объяснил это тем, что Путин сейчас сосредоточен на росте цен на нефть и вычисляет, сколько денег можно получить и направить на войну против Украины.

"Очевидно, Путин смотрит на рост цен на нефть, прикидывает, сколько он еще много денег заработает, вложит эти деньги в войну против Украины", — подчеркнул эксперт.

Политолог добавил, что в сознании российского диктатора он уже считает себя победителем, поэтому переговоры по завершению российско-украинской войны для него пока совершенно неинтересны.

"В его сознании он уже всех победил, а в такой ситуации даже имитировать желание переговоров у него может не быть. Поэтому переговоры откладывались и сейчас их судьба, мягко говоря, не совсем ясна", — пояснил эксперт.

Олещук подчеркнул, что долгое время Россия относилась к переговорам как к имитации соблюдения предварительных договоренностей с Трампом.

"Сейчас такой мотивации может и не быть. Переговоры откладываются, и даже если состоятся, сомневаюсь, что они будут хотя бы минимально продуктивны", — резюмировал эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что удар по российскому заводу микроэлектроники "Кремной Эл" стал одним из ключевых событий среди последних новостей о поражениях объектов врага. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Денис Попович, назвав ситуацию "как бриллиант в короне" в контексте эффективности украинских атак.