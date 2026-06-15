У Путіна прямо звинуватили Китай у невдачі у війні в Україні: деталі скандалу

Депутат Державної думи РФ від партії "Єдина Росія" Костянтин Затулін в ефірі російського пропагандистського "Першого каналу" заявив, що Китай не демонструє зацікавленості у перемозі Росії у війні проти України. Його висловлювання викликали резонанс у пропагандистському медіапросторі, оскільки фактично містять критику одного з ключових економічних партнерів Москви.

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Політик також висловив невдоволення відсутністю прямої військової підтримки з боку Пекіна. За його словами, Китай обмежується виключно економічною взаємодією з Росією та не бере на себе жодних зобов’язань, які могли б вплинути на хід війни. Він стверджує, що натомість КНР користується ситуацією, отримуючи вигідні умови для закупівлі російських енергоресурсів за зниженими цінами.

"Скажіть, чи відомо щось про те, щоб Китай чимось пожертвував? Наддав пряму допомогу РФ? Він торгує з нами — у цьому полягає його підтримка. Він постачає дрони і нам, і Україні. Чи можна порівняти поведінку Європи та Китаю в цій ситуації? Звісно, Європа більш залучена, ніж Китай. Так, я абсолютно впевнений у тому, що Китай зовсім не зацікавлений у поразці Росії. А в перемозі — теж немає такої впевненості, судячи з його поведінки. Він є на сьогодні вигодоотримувачем у великій мірі від продовження війни. Він отримує на цьому знижки на нашу нафту, газ і нашу зацікавленість у розвитку наших відносин!", — висловився Затулін.

"Коментарі" вже писали, що офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова знову вдалася до різкої риторики, публічно охарактеризувавши командувача Повітряних сил Німеччини як "неонациста". Таку реакцію в Москві викликали заяви німецького військового керівництва щодо можливих сценаріїв протидії російській агресії в межах НАТО, про що повідомляють російські ЗМІ.