logo

BTC/USD

66609

ETH/USD

1815.27

USD/UAH

44.82

EUR/UAH

52.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У Путина прямо обвинили Китай в неудаче в войне в Украине: детали скандала
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина прямо обвинили Китай в неудаче в войне в Украине: детали скандала

Соратник Путина выразил недовольство тем, что Китай не оказывает России прямой военной поддержки в войне.

15 июня 2026, 18:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Константин Затулин в эфире российского пропагандистского "Первого канала" заявил, что Китай не демонстрирует заинтересованности в победе России в войне против Украины. Его высказывания вызвали резонанс в пропагандистском медиапространстве, поскольку фактически содержат критику одного из ключевых экономических партнеров Москвы.

У Путина прямо обвинили Китай в неудаче в войне в Украине: детали скандала

Фото: из открытых источников

Политик также выразил недовольство отсутствием прямой военной поддержки со стороны Пекина. По его словам, Китай ограничивается исключительно экономическим взаимодействием с Россией и не берет на себя никаких обязательств, которые могли бы повлиять на ход войны. Он утверждает, что КНР пользуется ситуацией, получая выгодные условия для закупки российских энергоресурсов по сниженным ценам.  

"Скажите, известно ли что-то о том, чтобы Китай чем-то пожертвовал? Оказал прямую помощь РФ? Он торгует с нами — в этом заключается его поддержка. Он поставляет дроны и нам, и Украине. Можно ли сравнить поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа более вовлечена, чем Китай. Да, я абсолютно уверен в Китае. Да, я абсолютно уверен. победе — тоже нет такой уверенности, судя по его поведению. Он является сегодня выгодополучателем в большой степени от продолжения войны. Он получает на этом скидки на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в развитии наших отношений!"

"Комментарии" уже писали, что официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова снова прибегла к резкой риторике, публично охарактеризовав командующего Воздушными силами Германии как "неонациста". Такую реакцию в Москве вызвали заявления немецкого военного руководства по поводу возможных сценариев противодействия российской агрессии в рамках НАТО, о чем сообщают российские СМИ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости