Депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Константин Затулин в эфире российского пропагандистского "Первого канала" заявил, что Китай не демонстрирует заинтересованности в победе России в войне против Украины. Его высказывания вызвали резонанс в пропагандистском медиапространстве, поскольку фактически содержат критику одного из ключевых экономических партнеров Москвы.

Фото: из открытых источников

Политик также выразил недовольство отсутствием прямой военной поддержки со стороны Пекина. По его словам, Китай ограничивается исключительно экономическим взаимодействием с Россией и не берет на себя никаких обязательств, которые могли бы повлиять на ход войны. Он утверждает, что КНР пользуется ситуацией, получая выгодные условия для закупки российских энергоресурсов по сниженным ценам.

"Скажите, известно ли что-то о том, чтобы Китай чем-то пожертвовал? Оказал прямую помощь РФ? Он торгует с нами — в этом заключается его поддержка. Он поставляет дроны и нам, и Украине. Можно ли сравнить поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа более вовлечена, чем Китай. Да, я абсолютно уверен в Китае. Да, я абсолютно уверен. победе — тоже нет такой уверенности, судя по его поведению. Он является сегодня выгодополучателем в большой степени от продолжения войны. Он получает на этом скидки на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в развитии наших отношений!"

"Комментарии" уже писали, что официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова снова прибегла к резкой риторике, публично охарактеризовав командующего Воздушными силами Германии как "неонациста". Такую реакцию в Москве вызвали заявления немецкого военного руководства по поводу возможных сценариев противодействия российской агрессии в рамках НАТО, о чем сообщают российские СМИ.