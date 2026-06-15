У Кремлі істерично прокоментували готовність ФРН атакувати Петербург: чим пригрозили

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова знову вдалася до різкої риторики, публічно охарактеризувавши командувача Повітряних сил Німеччини як "неонациста". Таку реакцію в Москві викликали заяви німецького військового керівництва щодо можливих сценаріїв протидії російській агресії в межах НАТО, про що повідомляють російські ЗМІ.

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Підставою для критики стала позиція німецького генерала, який окреслив підходи Альянсу до оборонного планування. Він наголосив, що у випадку прямої військової загрози НАТО може застосовувати як превентивні заходи, так і удари у відповідь по стратегічних об’єктах противника. Серед потенційних цілей він згадав Калінінград, Кольський півострів, Санкт-Петербург, а також акваторію Чорного моря.

У Кремлі ці заяви сприйняли вкрай емоційно, відповівши звинуваченнями на адресу німецького військового керівництва. Саме після цього Марія Захарова використала формулювання "неонацист" щодо командувача ВПС Німеччини, що вкотре продемонструвало різкий та конфронтаційний характер офіційної російської дипломатичної риторики.

Раніше начальник армії Німеччини Крістіан Фройдінг заявляв, що Російська Федерація потенційно може бути готовою до нападу на країну-члена НАТО до 2029 року. Водночас він підкреслив, що Німеччина разом із союзниками по Альянсу активно готується до можливих викликів і здатна відбити потенційну атаку російських сил.

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