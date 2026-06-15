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У Кремлі істерично прокоментували готовність ФРН атакувати Петербург: чим пригрозили

У МЗС Росії назвали командувача ВПС Німеччини "неонацистом" у відповідь на його заяву про готовність Альянсу протидіяти російській агресії

15 червня 2026, 18:00
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Клименко Елена

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова знову вдалася до різкої риторики, публічно охарактеризувавши командувача Повітряних сил Німеччини як "неонациста". Таку реакцію в Москві викликали заяви німецького військового керівництва щодо можливих сценаріїв протидії російській агресії в межах НАТО, про що повідомляють російські ЗМІ.

У Кремлі істерично прокоментували готовність ФРН атакувати Петербург: чим пригрозили

Фото: з відкритих джерел

Підставою для критики стала позиція німецького генерала, який окреслив підходи Альянсу до оборонного планування. Він наголосив, що у випадку прямої військової загрози НАТО може застосовувати як превентивні заходи, так і удари у відповідь по стратегічних об’єктах противника. Серед потенційних цілей він згадав Калінінград, Кольський півострів, Санкт-Петербург, а також акваторію Чорного моря.

У Кремлі ці заяви сприйняли вкрай емоційно, відповівши звинуваченнями на адресу німецького військового керівництва. Саме після цього Марія Захарова використала формулювання "неонацист" щодо командувача ВПС Німеччини, що вкотре продемонструвало різкий та конфронтаційний характер офіційної російської дипломатичної риторики.

Раніше начальник армії Німеччини Крістіан Фройдінг заявляв, що Російська Федерація потенційно може бути готовою до нападу на країну-члена НАТО до 2029 року. Водночас він підкреслив, що Німеччина разом із союзниками по Альянсу активно готується до можливих викликів і здатна відбити потенційну атаку російських сил.

 Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Олесь Доній прокоментував резонансне фото українського боксера, абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, олімпійського чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО) з президентом США Дональдом Трампом.  



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