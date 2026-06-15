Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова снова прибегла к резкой риторике, публично охарактеризовав командующего Воздушными силами Германии как "неонациста". Такую реакцию в Москве вызвали заявления немецкого военного руководства по поводу возможных сценариев противодействия российской агрессии в рамках НАТО, о чем сообщают российские СМИ.

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Основанием для критики стала позиция немецкого генерала, очертившего подходы Альянса к оборонному планированию. Он подчеркнул, что в случае прямой военной угрозы НАТО может применять как превентивные меры, так и ответные удары по стратегическим объектам противника. Среди потенциальных целей он упомянул Калининград, Кольский полуостров, Санкт-Петербург, а также акваторию Черного моря.

В Кремле эти заявления восприняли очень эмоционально, ответив обвинениями в адрес германского военного руководства. Именно после этого Мария Захарова использовала формулировку "неонацист" по отношению к командующему ВВС Германии, что в очередной раз продемонстрировало резкий и конфронтационный характер официальной российской дипломатической риторики.

Ранее начальник армии Германии Кристиан Фрейдинг заявлял, что Российская Федерация потенциально может быть готова к нападению на страну-члена НАТО к 2029 году. В то же время он подчеркнул, что Германия вместе с союзниками по Альянсу активно готовится к возможным вызовам и способна отразить потенциальную атаку российских сил.

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