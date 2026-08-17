У Путіна остаточно націлилися на найгірший план для України: озвучено страшний сценарій

Російська влада знову заявляє про готовність до переговорів, однак одночасно наголошує, що Москва не збирається відмовлятися від власних цілей у війні проти України. Політолог Валерій Клочок звернув увагу на заяву голови комітету Держдуми РФ із міжнародних справ Леоніда Слуцького, який заявив про готовність Москви до діалогу.

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За словами експерта, у таких заявах немає принципово нового змісту. Росія традиційно намагається одночасно демонструвати готовність до переговорного процесу та наполягати, що саме вона визначатиме умови його проведення.

"Держдумі Російської Федерації заявили, що вони готові до переговорів. Цікаво, готові всі чи лише Держдума? Бо таку заяву зробив Слуцький. Але вони не чекатимуть подарунків від США і вирішуватимуть завдання так званої "СВО", виходячи зі своїх інтересів", — зазначив Клочок.

Окрему увагу політолог звернув на риторику Слуцького щодо України. Російський посадовець фактично повторив кремлівські тези про необхідність "нейтралізації" України, що свідчить: Москва поки не демонструє готовності до фундаментальної зміни своєї позиції.

Клочок вважає, що російські заяви також можуть бути пов'язані з бажанням Кремля підіграти президенту США Дональду Трампу, який наполягає на переговорному процесі. Водночас сам формат таких переговорів, на думку політолога, поки що не має очевидної підтримки з боку всіх сторін.

"Такі заяви свідчать про те, що всі сторони намагаються догоджати Дональду Трампу, який ініціює переговорний процес. Але складається враження, що сьогодні цей процес нікому особливо не потрібний, окрім очільника Білого дому", — сказав Клочок.

Водночас експерт закликав не переоцінювати можливість швидкого дипломатичного результату. Росія може погоджуватися на сам факт переговорів, але використовувати їх для просування власних вимог і демонстрації нібито конструктивної позиції.

"Трамп наобіцяв багато чого, що українцям тепер не подобається. Зупинити війну за 24 години він її не зупинив. Але я вважаю, що хейт із цього приводу на адресу Дональда Трампа нам узагалі не потрібний", — пояснив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може вдатися до масованої атаки по Україні на День Незалежності, однак наразі немає достатньо розвідувальної інформації, щоб підтвердити такий сценарій. Народний депутат, секретар парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що реальні наміри Кремля стануть зрозумілішими лише напередодні 24 серпня.