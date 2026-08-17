У Путина окончательно нацелились на самый плохой план для Украины: озвучен страшный сценарий

Российские власти снова заявляют о готовности к переговорам, однако одновременно подчеркивают, что Москва не собирается отказываться от собственных целей в войне против Украины. Политолог Валерий Клочок обратил внимание на заявление главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, заявившего о готовности Москвы к диалогу.

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По словам эксперта, в таких заявлениях нет принципиально нового содержания. Россия традиционно пытается одновременно демонстрировать готовность к переговорному процессу и настаивать на том, что именно она будет определять условия его проведения.

"Господин Российской Федерации заявил, что они готовы к переговорам. Интересно, готовы все или только Госдума? Потому что такое заявление сделал Слуцкий. Но они не будут ждать подарков от США и будут решать задачи так называемой "СВО", исходя из своих интересов", — отметил Клочок.

Отдельное внимание политолог обратил на риторику Слуцкого по отношению к Украине. Российское чиновник фактически повторил кремлевские тезисы о необходимости "нейтрализации" Украины, что свидетельствует: Москва пока не демонстрирует готовности к фундаментальному изменению своей позиции.

Клочок считает, что российские заявления также могут быть связаны с желанием Кремля подыграть президенту США Дональду Трампу, настаивающему на переговорном процессе. В то же время, сам формат таких переговоров, по мнению политолога, пока не имеет очевидной поддержки со стороны всех сторон.

"Такие заявления свидетельствуют о том, что все стороны пытаются ублажать Дональда Трампа, инициирующего переговорный процесс. Но создается впечатление, что сегодня этот процесс никому особо не нужен, кроме главы Белого дома", — сказал Клочок.

В то же время, эксперт призвал не переоценивать возможность быстрого дипломатического результата. Россия может соглашаться на факт переговоров, но использовать их для продвижения собственных требований и демонстрации якобы конструктивной позиции.

"Трамп наобещал многое, что украинцам теперь не нравится. Остановить войну через 24 часа он ее не остановил. Но я считаю, что хейт по этому поводу в адрес Дональда Трампа нам вообще не нужен", – объяснил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может прибегнуть к массированной атаке по Украине на День Независимости, однако пока нет достаточно разведывательной информации, чтобы подтвердить такой сценарий. Народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что реальные намерения Кремля станут понятнее только накануне 24 августа.