Що задумав Путін в Україні на 24 серпня: у Раді приголомшили відвертою заявою

Росія може вдатися до масованої атаки по Україні на День Незалежності, однак наразі немає достатньо розвідувальної інформації, щоб підтвердити такий сценарій. Народний депутат, секретар парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що реальні наміри Кремля стануть зрозумілішими лише напередодні 24 серпня.

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За словами Костенка, рішення про масштабні удари не ухвалюються в Кремлі одномоментно. Російська сторона аналізує обстановку, оцінює можливі наслідки та паралельно стежить за дипломатичними процесами. Тому заздалегідь говорити про неминучий обстріл наразі передчасно.

"Зараз у мене немає інформації, бо розвідувальні дані добуваються поступово: йдуть роздуми, росіяни ухвалюють рішення, аналізують наслідки, потім ідуть дипломатичні перемовини. Це не так, що Путін просто захотів — і все", — пояснив Костенко.

Водночас нардеп не виключає, що Кремль може спробувати використати символічну дату для демонстративного удару. За його оцінкою, Росія неодноразово прив'язувала військові дії до важливих політичних або історичних подій, тому повністю ігнорувати такий ризик не можна.

Окремим фактором може стати дипломатичний контекст. Костенко припускає, що напередодні святкувань сторони можуть обговорювати можливі обмеження щодо ударів. Водночас на рішення Москви здатні впливати і внутрішньополітичні процеси в самій Росії.

"Путіну потрібна максимальна легалізація, бо зараз він просуває тези про нібито нелегітимну українську владу. Тому я не виключаю, що за посередництва США та інших європейських партнерів росіяни спробують щось на щось розміняти", — зазначив нардеп.

Найбільш показовою ситуація стане за одну-дві доби до Дня Незалежності. Саме тоді, за словами Костенка, розвідка зможе оцінити активність російських пускових установок, переміщення носіїв озброєння та зміни у каналах зв'язку.

"Ми побачимо активність російських пускових установок і каналів зв'язку. Тоді вже точно можна буде говорити, чого очікувати. Сьогодні прогнозувати щось дуже важко, бо все залежить від кількох людей у Москві та від дипломатичних перемовин", — підсумував Костенко.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна мала технічні та кадрові можливості для швидшого розвитку власного ракетного виробництва, однак роки зволікань і проблеми в управлінні оборонною сферою не дозволили повною мірою використати цей потенціал. Про це заявив генерал Сергій Кривонос, наголосивши, що сьогодні питання ракетної програми безпосередньо пов’язане зі здатністю держави самостійно захищатися.