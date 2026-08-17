Что задумал Путин в Украине на 24 августа: в Раде ошеломили откровенным заявлением

Россия может прибегнуть к массированной атаке по Украине на День Независимости, однако пока нет достаточно разведывательной информации, чтобы подтвердить такой сценарий. Народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что реальные намерения Кремля станут понятнее только накануне 24 августа.

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По словам Костенко, решения о масштабных ударах не принимаются в Кремле одномоментно. Российская сторона анализирует обстановку, оценивает возможные последствия и следит за дипломатическими процессами. Поэтому заранее говорить о неминуемом обстреле пока преждевременно.

"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные добываются постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры. Это не так, что Путин просто захотел – и все", – объяснил Костенко.

В то же время нардеп не исключает, что Кремль может попытаться использовать символическую дату для демонстративного удара. По его оценке Россия неоднократно привязывала военные действия к важным политическим или историческим событиям, поэтому полностью игнорировать такой риск нельзя.

Отдельным фактором может стать дипломатический контекст. Костенко предполагает, что накануне празднований стороны могут обсуждать возможные ограничения по ударам. В то же время, на решения Москвы способны влиять и внутриполитические процессы в самой России.

"Путину нужна максимальная легализация, потому что сейчас он продвигает тезисы о якобы нелегитимной украинской власти. Поэтому я не исключаю, что при посредничестве США и других европейских партнеров россияне попытаются что-то разменять", — отметил нардеп.

Наиболее показательной ситуация станет за одни-два дня ко Дню Независимости. В это время, по словам Костенко, разведка сможет оценить активность российских пусковых установок, перемещение носителей вооружения и изменения в каналах связи.

Мы увидим активность российских пусковых установок и каналов связи. Тогда уж точно можно будет говорить, чего ждать. Сегодня прогнозировать что-то очень трудно, потому что все зависит от нескольких людей в Москве и от дипломатических переговоров", — подытожил Костенко.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина имела технические и кадровые возможности для более быстрого развития собственного ракетного производства, однако годы проволочек и проблемы в управлении оборонной сферой не позволили в полной мере использовать этот потенциал. Об этом заявил генерал Сергей Кривонос, подчеркнув, что сегодня вопрос ракетной программы напрямую связан со способностью государства самостоятельно защищаться.