Економічна ситуація в Росії опинилася на межі серйозної кризи, і Кремль сподівається, що бюджет здатен витримати ці випробування. Проте, країна-агресор має обмежений час — від 6 до 12 місяців, щоб досягти своїх військових цілей в Україні. Якщо цього не відбудеться, Кремль може змушений відступити, і його стратегічна можливість буде втрачена, заявив професор американістики Скотт Лукас.

Фото: коллаж comments.ua

"Якщо Росія не досягне своїх цілей за пів року чи рік, ця можливість буде втрачена", — наголосив він.

На думку експерта, економічні труднощі Росії ускладнюють продовження війни, Кремль усвідомлює, що часу залишилося обмаль, і тому посилює свої атаки як на фронті, так і в повітрі. Основне джерело доходів Росії — це нафтогазова індустрія, однак до кінця року прибутки від продажу нафти можуть впасти на 50%. Це серйозно вплине на державний бюджет, оскільки нафта й газ складають значну частину доходів. Зниження прибутків призведе до збільшення бюджетного дефіциту, що змусить уряд вибирати між фінансуванням війни і скороченням витрат на соціальні програми.

"Запропонований урядовий бюджет передбачає значне скорочення витрат на соціальні сфери та істотне збільшення військових витрат", — зауважив Лукас.

В Росії також спостерігається висока інфляція, яка, за неофіційними даними, досягла рівня 20-25%. Це негативно позначається на рівні життя простих громадян. Відсутність соціальних програм і урізання витрат на соціальні послуги погіршують умови життя для населення. Російський диктатор Володимир Путін намагається зберегти стабільність економіки і продовжити війну, однак ситуація на внутрішньому фронті лише погіршується. Це може призвести до ще більшого погіршення умов життя росіян у майбутньому.

Як вже писали "Коментарі", у контексті переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні президент Володимир Зеленський виступає за припинення бойових дій та утримання військ обох сторін на існуючих позиціях, одночасно продовжуючи дипломатичні консультації. Обговорюються й інші варіанти розвитку подій, включно з потенційним відходом російських військ із певних територій або створенням буферних зон. Всі зміни кордонів вимагатимуть проведення референдуму, заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.