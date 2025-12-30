Экономическая ситуация в России оказалась на грани серьезного кризиса и Кремль надеется, что бюджет способен выдержать эти испытания. Однако страна-агрессор имеет ограниченное время — от 6 до 12 месяцев, чтобы достичь своих военных целей в Украине. Если этого не произойдет, Кремль может вынужден отступить, и его стратегическая возможность будет упущена, заявил профессор американистики Скотт Лукас.

"Если Россия не достигнет своих целей за полгода или год, эта возможность будет упущена", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, экономические трудности России затрудняют продолжение войны, Кремль отдает себе отчет, что времени осталось мало, и поэтому усиливает свои атаки как на фронте, так и в воздухе. Основной источник доходов России – это нефтегазовая индустрия, однако до конца года доходы от продажи нефти могут упасть на 50%. Это серьезно повлияет на государственный бюджет, поскольку нефть и газ составляют значительную часть доходов. Снижение доходов приведет к увеличению бюджетного дефицита, что заставит правительство выбирать между финансированием войны и сокращением расходов на социальные программы.

"Предложенный правительственный бюджет предусматривает значительное сокращение расходов на социальные сферы и существенное увеличение военных расходов", — отметил Лукас.

В России также наблюдается высокая инфляция, по неофициальным данным, достигшая уровня 20-25%. Это отрицательно сказывается на уровне жизни простых граждан. Отсутствие социальных программ и сокращение расходов на социальные услуги ухудшают условия жизни для населения. Российский диктатор Владимир Путин пытается сохранить стабильность экономики и продолжить войну, однако ситуация на внутреннем фронте только усугубляется. Это может привести к еще большему ухудшению условий жизни россиян в будущем.

