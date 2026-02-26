У Путіна не очікували, що Захід піде на це: через що "просіла" ефективність ключової зброї РФ

Блокування доступу Росії до супутникової мережі Starlink суттєво знизило результативність не лише дронових атак, а й артилерійських ударів армії РФ. Про це повідомляє Forbes, вказуючи на наростаючу кризу управління в російських військах.

Блокування Starlink. Фото: з відкритих джерел

Сучасна артилерія безпосередньо залежить від стабільного та захищеного зв'язку. На тактичному рівні вона дозволяє коригувати вогонь у режимі реального часу та координувати дії підрозділів. На оперативному – забезпечує перекидання знарядь, інтеграцію розвідданих та планування ударів. Після втрати доступу до супутникових каналів російські штаби почали віддавати накази без повної картини того, що відбувається на передовій.

Незважаючи на публічні заяви Москви про "недоторканність" систем зв'язку, українські сили регулярно вражають комунікаційні вузли супротивника. Про проблеми дедалі частіше говорять і самі російські військові.

На цьому тлі Україна демонструє поступ. За даними Інституту вивчення війни (ISW), з 11 по 15 лютого українські підрозділи звільнили близько 201 квадратного кілометра, переважно на схід від Запорізької області. Це найшвидший територіальний успіх більш як за два з половиною роки війни.

Інтенсивність боїв залишається високою, проте статистика втрат артилерії РФ змінилася. За даними порталу Oryxspioenkop, на початку лютого задокументовано лише дев'ять знищених артсистем проти понад 2100 за весь період повномасштабної війни. Аналітики пов'язують це зі скороченням використання артилерії, оскільки кожен залп підвищує ризик виявлення та удару у відповідь.

Експерти наголошують: артилерія — ключовий елемент російської військової доктрини, і зниження її ефективності може серйозно змінити баланс сил на фронті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому РФ досі не може прийти до тями після відключення Starlink: що відбувається на фронті.



