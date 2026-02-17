Почему РФ до сих пор не может прийти в себя после отключение Starlink: что происходит на фронте

Рубрики
Кравцев Сергей
Отключение российских оккупационных войск от Starlink уже создало много проблем стране-агрессору. Как сейчас действуют оккупанты? Есть ли у РФ полноценная замена Starlink? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Отключение Starlink. Фото: из открытых источников
Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве заявил в эфире "Radio NV", что в последнее время РФ нанесла ряд воздушных ударов, которые были сосредоточены на севере Украины. И это может свидетельствовать о том, что враг пытается найти решение на фоне блокировки Starlink.
Эксперт добавил, что Starlink глубоко интегрировался в возможности Российской Федерации. В частности, об этом свидетельствует то, что на некоторых средствах воздушного нападения россияне уже имели имплементированный фюзеляж со штатным местом для терминалов.
По словам эксперта, блокировка Starlink повлияла на возможности РФ наносить воздушные удары. Эксперт подчеркивает, россияне были лишены этой возможности именно в тот момент, когда они уже были уверены, что этого не произойдет, и некоторые технологии развития связи были частично приостановлены.
Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире "Мы Украина", что отключение и усложнение доступа к Starlink уже повлияли на возможности российской армии – в первую очередь в части управления подразделениями и координации действий на поле боя.
По словам эксперта, у россиян есть возможности использовать спутники Ямал, Экспресс, переходить на ведущую связь, рации, Wi-Fi-мосты или оптоволокно.
