Почему РФ до сих пор не может прийти в себя после отключение Starlink: что происходит на фронте

Отключение российских оккупационных войск от Starlink уже создало много проблем стране-агрессору. Как сейчас действуют оккупанты? Есть ли у РФ полноценная замена Starlink? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Враг рассчитывал использовать Starlink длительное время

Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве заявил в эфире "Radio NV", что в последнее время РФ нанесла ряд воздушных ударов, которые были сосредоточены на севере Украины. И это может свидетельствовать о том, что враг пытается найти решение на фоне блокировки Starlink.

"Это указывает на то, что враг возвращается к попытке масштабирования возможности использования средств связи на "Шахедах" и других средствах воздушного нападения. Враг, скорее всего, адаптирует и работает с средствами связи, которые находятся на территории Беларуси, для того, чтобы выстроить первый эшелон связи вдоль границ и для распространения его уже на территории Украины", — сказал Храпчинский.

Эксперт добавил, что Starlink глубоко интегрировался в возможности Российской Федерации. В частности, об этом свидетельствует то, что на некоторых средствах воздушного нападения россияне уже имели имплементированный фюзеляж со штатным местом для терминалов.

"То есть это указывает на то, что враг рассчитывал использовать его длительное время и надеялся, что не будет каких-либо действий с нашей стороны по ограничению таких возможностей. Именно поэтому мы видим ограниченную возможность применения таких систем связи передовыми подразделениями Российской Федерации, которые применяли их для ударов по объектам. Именно поэтому мы видим применение дорогостоящих средств нападения, таких как "Цирконы" и баллистические ракеты днем, для того, чтобы компенсировать недостаток дешевых средств поражения, которыми можно было бы управлять вручную", — отметил Храпчинский.

По словам эксперта, блокировка Starlink повлияла на возможности РФ наносить воздушные удары. Эксперт подчеркивает, россияне были лишены этой возможности именно в тот момент, когда они уже были уверены, что этого не произойдет, и некоторые технологии развития связи были частично приостановлены.

Прямой альтернативы Starlink у россиян не существует

Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире "Мы Украина", что отключение и усложнение доступа к Starlink уже повлияли на возможности российской армии – в первую очередь в части управления подразделениями и координации действий на поле боя.

По словам эксперта, у россиян есть возможности использовать спутники Ямал, Экспресс, переходить на ведущую связь, рации, Wi-Fi-мосты или оптоволокно.

"Прямой альтернативы Starlink у них не существует. Они пытались использовать систему, которая могла бы стать альтернативой… Но пока ничего не слышно об этих случаях", — акцентировал Денис Попович.

