Чому РФ досі не може прийти до тями після відключення Starlink: що відбувається на фронті

Кравцев Сергей
Відключення російських окупаційних військ від Starlink вже створило багато проблем для країни-агресора. Як зараз діють окупанти? Чи має РФ повноцінну заміну Starlink? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.
Вимкнення Starlink. Фото: з відкритих джерел
Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві заявив в ефірі "Radio NV", що останнім часом РФ завдала ряду повітряних ударів, які були зосереджені на півночі України. І це може свідчити, що ворог намагається знайти рішення на тлі блокування Starlink.
Експерт додав, що Starlink глибоко інтегрувався у можливості Російської Федерації. Зокрема про це свідчить те, що на деяких засобах повітряного нападу росіяни вже мали імплементований фюзеляж зі штатним місцем для терміналів.
За словами експерта, блокування Starlink вплинуло на можливості РФ завдавати повітряних ударів. Експерт наголошує, що росіяни були позбавлені цієї можливості саме в той момент, коли вони вже були впевнені, що цього не станеться, і деякі технології розвитку зв'язку були частково припинені.
Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі "Ми Україна", що відключення та ускладнення доступу до Starlink вже вплинули на можливості російської армії – насамперед щодо управління підрозділами та координації дій на полі бою.
За словами експерта, росіяни мають можливості використовувати супутники Ямал, Експрес, переходити на провідний зв'язок, рації, Wi-Fi-мости або оптоволокно.
