Чому РФ досі не може прийти до тями після відключення Starlink: що відбувається на фронті

Відключення російських окупаційних військ від Starlink вже створило багато проблем для країни-агресора. Як зараз діють окупанти? Чи має РФ повноцінну заміну Starlink? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, проаналізувавши думки експертів.

Вимкнення Starlink. Фото: з відкритих джерел

Ворог розраховував використовувати Starlink тривалий час

Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві заявив в ефірі "Radio NV", що останнім часом РФ завдала ряду повітряних ударів, які були зосереджені на півночі України. І це може свідчити, що ворог намагається знайти рішення на тлі блокування Starlink.

"Це вказує на те, що ворог повертається до спроби масштабування можливості використання засобів зв'язку на "Шахедах" та інших засобах повітряного нападу. Ворог, швидше за все, адаптує та працює із засобами зв'язку, що знаходяться на території Білорусі, для того, щоб збудувати перший ешелон зв'язку вздовж кордонів та для поширення його вже на території України", — сказав Храпчинський.

Експерт додав, що Starlink глибоко інтегрувався у можливості Російської Федерації. Зокрема про це свідчить те, що на деяких засобах повітряного нападу росіяни вже мали імплементований фюзеляж зі штатним місцем для терміналів.

"Тобто це вказує на те, що ворог розраховував використовувати його тривалий час і сподівався, що не буде будь-яких дій з нашого боку щодо обмеження таких можливостей. Саме тому ми бачимо обмежену можливість застосування таких систем зв'язку передовими підрозділами Російської Федерації, які застосовували їх для ударів по об'єктах. Саме тому ми бачимо застосування дорогих засобів нападу, таких як "Циркони" і таких як "Циркони" і "Циркони" дешевих засобів поразки, якими можна було б керувати вручну", — наголосив Храпчинський.

За словами експерта, блокування Starlink вплинуло на можливості РФ завдавати повітряних ударів. Експерт наголошує, що росіяни були позбавлені цієї можливості саме в той момент, коли вони вже були впевнені, що цього не станеться, і деякі технології розвитку зв'язку були частково припинені.

Прямої альтернативи Starlink у росіян не існує

Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі "Ми Україна", що відключення та ускладнення доступу до Starlink вже вплинули на можливості російської армії – насамперед щодо управління підрозділами та координації дій на полі бою.

За словами експерта, росіяни мають можливості використовувати супутники Ямал, Експрес, переходити на провідний зв'язок, рації, Wi-Fi-мости або оптоволокно.

"Прямої альтернативи Starlink у них немає. Вони намагалися використовувати систему, яка могла б стати альтернативою… Але поки що нічого не чути про ці випадки", — наголосив Денис Попович.

