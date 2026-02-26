У Путина не ожидали, что Запад пойдет на это: из-за чего "просела" эффективность ключевого оружия РФ

Блокировка доступа России к спутниковой сети Starlink существенно снизила результативность не только дроновых атак, но и артиллерийских ударов армии РФ. Об этом сообщает Forbes, указывая на нарастающий кризис управления в российских войсках.

Блокировка Starlink. Фото: из открытых источников

Современная артиллерия напрямую зависит от стабильной и защищённой связи. На тактическом уровне она позволяет корректировать огонь в режиме реального времени и координировать действия подразделений. На оперативном – обеспечивает переброску орудий, интеграцию разведданных и планирование ударов. После потери доступа к спутниковым каналам российские штабы начали отдавать приказы без полной картины происходящего на передовой.

Несмотря на публичные заявления Москвы о "неприкосновенности" систем связи, украинские силы регулярно поражают коммуникационные узлы противника. О проблемах всё чаще говорят и сами российские военные.

На этом фоне Украина демонстрирует продвижение. По данным Института изучения войны (ISW), с 11 по 15 февраля украинские подразделения освободили около 201 квадратного километра, преимущественно восточнее Запорожская область. Это самый стремительный территориальный успех более чем за два с половиной года войны.

Интенсивность боёв остаётся высокой, однако статистика потерь артиллерии РФ изменилась. По данным портала Oryxspioenkop, в начале февраля задокументировано лишь девять уничтоженных артсистем против более 2100 за весь период полномасштабной войны. Аналитики связывают это с сокращением использования артиллерии, поскольку каждый залп повышает риск обнаружения и удара в ответ.

Эксперты подчёркивают: артиллерия – ключевой элемент российской военной доктрины, и снижение её эффективности может серьёзно изменить баланс сил на фронте.

