У Путіна назвали нові цілі для атаки в Україні

Російська окупаційна армія продовжує завдавати системних ударів по території України, концентруючись на ключових об'єктах енергетичної та оборонно-промислової інфраструктури. Про це повідомляють російські ЗМІ, стверджуючи, що атаки проводяться в рамках плану Генштабу.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними пропагандистських джерел, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів Володимиру Путіну про виконання етапів цього плану, який передбачає масовані ракетні атаки щодо об'єктів, що мають стратегічне значення для українського оборонного виробництва та енергосистеми. Російська сторона заявляє, що такі удари є "у відповідь" і будуть продовжені.

Зазначається, що під час візиту Путіна на один із пунктів управління Об'єднаного угруповання військ Герасимов знову наголосив на необхідності підтримки тиску на українську інфраструктуру, називаючи це умовою для виконання завдань оборони та забезпечення роботи російського ВПК.

При цьому російські джерела наголошують на "стратегічній значущості" кожного удару і заявляють про підготовку нових атак. Удари продовжуються на тлі активних бойових дій на різних ділянках фронту.

Таким чином, у російських повідомленнях фіксується намір продовжувати цілеспрямовану руйнацію українських інфраструктурних об'єктів у рамках оголошеної військової лінії.

Читайте також на порталі "Коментарі" – президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Олександром Стуббом. Два лідери обговорили переговори, які відбулися у Флориді між американською та українською делегаціями щодо мирного плану США. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Володимира Зеленського у Telegram.



