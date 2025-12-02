Российская оккупационная армия продолжает наносить системные удары по территории Украины, концентрируясь на ключевых объектах энергетической и оборонно-промышленной инфраструктуры. Об этом сообщают российские СМИ, утверждая, что атаки проводятся в рамках "плана Генштаба".

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным пропагандистских источников, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о выполнении этапов этого плана, который предусматривает массированные ракетные атаки по объектам, имеющим стратегическое значение для украинского оборонного производства и энергосистемы. Российская сторона заявляет, что такие удары являются "ответными" и будут продолжены.

Отмечается, что во время визита Путина на один из пунктов управления Объединенной группировки войск Герасимов вновь подчеркнул необходимость поддержания давления на украинскую инфраструктуру, называя это условием для выполнения задач обороны и обеспечения работы российского ВПК.

При этом российские источники делают акцент на "стратегической значимости" каждого удара и заявляют о подготовке новых атак. Удары продолжаются на фоне активных боевых действий на различных участках фронта.

Таким образом, в российских сообщениях фиксируется намерение продолжать целенаправленное разрушение украинских инфраструктурных объектов в рамках объявленной военной линии.

