У переговорах с США по миру в Украине не все так гладко: на что намекнул Зеленский

Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим финским коллегой Александром Стуббом. Два лидера обсудили переговоры, которые прошли во Флориде между американской и украинской делегациями по мирному плану США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Владимира Зеленского в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников
Как уточнил Владимир Зеленский, есть непростые вещи, по которым еще надо поработать.
Глава государства добавил, что после возвращения украинской делегации из Штатов и разговора с переговорщиками будут планировать следующие шаги.
Также Зеленский анонсировал переговоры с европейскими партнерами.
Читайте также на портале "Комментарии" — на встрече украинской и американской делегаций во Флориде сторонам так и не удалось согласовать итоговый проект мирного соглашения. Основные споры шли именно вокруг территориальных вопросов, а также темы возможного членства Украины в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
