У переговорах с США по миру в Украине не все так гладко: на что намекнул Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим финским коллегой Александром Стуббом. Два лидера обсудили переговоры, которые прошли во Флориде между американской и украинской делегациями по мирному плану США. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Владимира Зеленского в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

"Говорил сегодня с президентом Финляндии уже — продолжаем координироваться с Алексом. Проинформировал о вчерашней работе нашей делегации в Америке: все было очень конструктивно", — рассказал глава украинского государства.

Как уточнил Владимир Зеленский, есть непростые вещи, по которым еще надо поработать.

Глава государства добавил, что после возвращения украинской делегации из Штатов и разговора с переговорщиками будут планировать следующие шаги.

"Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с дальнейшей нашей активностью", — говорится в сообщении.

Также Зеленский анонсировал переговоры с европейскими партнерами.

"На сегодня запланированы переговоры с нашими друзьями в Европе. Будет очень содержательный день. Дипломатия, оборона, энергетика — приоритеты очевидны. Спасибо всем, кто помогает", — резюмировал он.

