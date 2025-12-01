logo

США настаивают на полном выходе ВСУ из Донбасса: чем отвечает Украина
США настаивают на полном выходе ВСУ из Донбасса: чем отвечает Украина

По информации СМИ, по ключевым вопросам переговоры между Украиной и США заходят в тупик

1 декабря 2025, 08:25
Автор:
Кравцев Сергей

На встрече украинской и американской делегаций во Флориде сторонам так и не удалось согласовать итоговый проект мирного соглашения. Основные споры шли именно вокруг территориальных вопросов, а также темы возможного членства Украины в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

США настаивают на полном выходе ВСУ из Донбасса: чем отвечает Украина

"Переговоры сфокусированы уже не столько на рамке, согласованной в Женеве, сколько на проблемных вопросах... Это был еще один шаг вперед", — отметил собеседник.

Ожидаемо, главный спор возник вокруг темы территории. По словам источника, США на переговорах выполняют роль медиатора и озвучивают позиции Кремля. В частности, Москва настаивает на полном выходе украинских сил с Донбасса.

Официальный Киев же настаивает, что такой вариант невозможен — из-за конституционных ограничений, позиции украинского общества и несоответствия реальной ситуации на фронте.

Позиция Киева остается неизменной: любые дискуссии о территориях должны начинаться с текущей линии соприкосновения, а не с ультимативных требований РФ.

"Процесс поиска решений продолжается, но это очень сложный вопрос", — высказался собеседник.

Читайте также на портале "Комментарии" — Киев и Вашингтон поддерживают постоянный диалог по мирному соглашению, но место нового раунда переговоров еще не определено, как и то, удастся ли на них прийти к новому прорывному решению. Украина настаивает на личном контакте президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, уточняя, что только на самом высоком уровне можно решить самые острые вопросы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.




