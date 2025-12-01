США наполягають на повному виході ЗСУ із Донбасу: чим відповідає Україна

На зустрічі української та американської делегацій у Флориді сторонам так і не вдалося погодити підсумковий проект мирної угоди. Основні суперечки точилися довкола територіальних питань, а також теми можливого членства України в НАТО. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Переговори сфокусовані вже не так на рамці, узгодженій у Женеві, як на проблемних питаннях... Це був ще один крок уперед", — зазначив співрозмовник.

Очікується, що головна суперечка виникла навколо теми території. За словами джерела, США на переговорах виконують роль медіатора та озвучують позиції Кремля. Зокрема Москва наполягає на повному виході українських сил з Донбасу.

Офіційний Київ наполягає, що такий варіант неможливий — через конституційні обмеження, позицію українського суспільства та невідповідність реальної ситуації на фронті.

Позиція Києва залишається незмінною: будь-які дискусії щодо територій повинні починатися з поточної лінії зіткнення, а не з ультимативних вимог РФ.

"Процес пошуку рішень продовжується, але це дуже складне питання", — висловився співрозмовник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Київ та Вашингтон підтримують постійний діалог щодо мирної угоди, але місце нового раунду переговорів ще не визначено, як і те, чи вдасться на них дійти нового проривного рішення. Україна наполягає на особистому контакті президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, уточнюючи, що лише на найвищому рівні можна вирішити найгостріші питання. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.



