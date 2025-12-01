Переговоры с США зашли в тупик: на чем теперь настаивает Украина

Киев и Вашингтон поддерживают постоянный диалог по мирному соглашению, но место нового раунда переговоров еще не определено, как и то, удастся ли на них прийти к новому прорывному решению. Украина настаивает на личном контакте президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, уточняя, что только на самом высоком уровне можно решить самые острые вопросы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Рабочие контакты не прекращаются даже между встречами... Они есть постоянно", — подчеркнул собеседник, уточнив, что коммуникация продолжалась и между Женевой, и Флоридой.

По его словам, украинская сторона акцентирует на необходимости личной встречи между Зеленским и Трампом, ведь именно она может определить дальнейшие шаги на высшем политическом уровне.

"Есть вещи, которые президент Украины считает необходимым обсудить со своим американским коллегой. Надеемся, это мнение будет услышано", — отметил собеседник.

на переговорах украинской и американской делегаций, которые прошли во Флориде накануне, сторонам пока не удалось окончательно согласовать проект будущего мирного соглашения. По информации источника РБК-Украина, обсуждение сосредоточилось не на ранее утвержденной в Женеве рамке, а на наиболее сложных и нерешённых вопросах.

По словам собеседника, участники переговоров сделали "еще один шаг вперед", однако финальный текст документа всё ещё далёк от согласования. Американская сторона, выступающая медиатором, учитывает необходимость дальнейших контактов с Россией, что существенно усложняет процесс. Особое внимание на встрече уделили теме территорий. США передали Украине позицию Москвы, которая настаивает на полном выводе украинских сил с Донбасса. Украинская делегация объяснила, что такие требования неприемлемы – как из-за конституционных ограничений, так и из-за позиции украинского общества и несоответствия реальному положению дел на фронте. Киев подчёркивает: любые дискуссии должны исходить из текущей линии соприкосновения.



