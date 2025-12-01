Переговори зі США зайшли в глухий кут: на чому тепер наполягає Україна

Київ та Вашингтон підтримують постійний діалог щодо мирної угоди, але місце нового раунду переговорів ще не визначено, як і те, чи вдасться на них дійти нового проривного рішення. Україна наполягає на особистому контакті президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, уточнюючи, що лише на найвищому рівні можна вирішити найгостріші питання. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Робочі контакти не припиняються навіть між зустрічами... Вони є постійно", — наголосив співрозмовник, уточнивши, що комунікація тривала і між Женевою, і Флоридою.

За його словами, українська сторона наголошує на необхідності особистої зустрічі між Зеленським та Трампом, адже саме вона може визначити подальші кроки на найвищому політичному рівні.

"Є речі, які президент України вважає за необхідне обговорити зі своїм американським колегою. Сподіваємося, ця думка буде почута", — зазначив співрозмовник.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на переговорах української та американської делегацій, які пройшли у Флориді напередодні, сторонам поки що не вдалося остаточно узгодити проект майбутньої мирної угоди. За інформацією джерела РБК-Україна, обговорення зосередилося не на раніше затвердженій у Женеві рамці, а на найскладніших та невирішених питаннях.

За словами співрозмовника, учасники переговорів зробили "ще один крок уперед", проте фінальний текст документа все ще далекий від узгодження. Американська сторона, яка виступає медіатором, враховує необхідність подальших контактів із Росією, що суттєво ускладнює процес. Особливу увагу на зустрічі надали темі територій. США передали Україні позицію Москви, яка наполягає на повному виведенні українських сил із Донбасу. Українська делегація пояснила, що такі вимоги є неприйнятними – як через конституційні обмеження, так і через позицію українського суспільства та невідповідність реальному стану справ на фронті. Київ наголошує: будь-які дискусії мають виходити з поточної лінії зіткнення.



