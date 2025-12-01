logo_ukra

BTC/USD

86194

ETH/USD

2819.9

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У переговорах зі США щодо миру в Україні не все так гладко: на що натякнув Зеленський
commentss НОВИНИ Всі новини

У переговорах зі США щодо миру в Україні не все так гладко: на що натякнув Зеленський

Президент окреслив кроки, які далі плануватиме українська делегація на переговорах із США

1 грудня 2025, 14:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Олександром Стуббом. Два лідери обговорили переговори, які відбулися у Флориді між американською та українською делегаціями щодо мирного плану США. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Володимира Зеленського у Telegram.

У переговорах зі США щодо миру в Україні не все так гладко: на що натякнув Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

"Говорив сьогодні з президентом Фінляндії вже – продовжуємо координуватися з Алексом. Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно", – розповів глава української держави.

Як уточнив Володимир Зеленський, є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати.

Глава держави додав, що після повернення української делегації зі Штатів та розмови з переговорниками плануватимуть наступні кроки.

"Наші представники повернуться до Європи днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток переговорів визначатимемося з подальшою нашою активністю", — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський анонсував переговори із європейськими партнерами.

"На сьогодні заплановані переговори з нашими друзями в Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні. Дякую всім, хто допомагає", – резюмував він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на зустрічі української та американської делегацій у Флориді сторонам так і не вдалося погодити підсумковий проект мирної угоди. Основні суперечки точилися довкола територіальних питань, а також теми можливого членства України в НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після переговорів Трамп заявив про "деякі складні проблеми" в України: деталі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини