У переговорах зі США щодо миру в Україні не все так гладко: на що натякнув Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Олександром Стуббом. Два лідери обговорили переговори, які відбулися у Флориді між американською та українською делегаціями щодо мирного плану США. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Володимира Зеленського у Telegram.
Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел
Як уточнив Володимир Зеленський, є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати.
Глава держави додав, що після повернення української делегації зі Штатів та розмови з переговорниками плануватимуть наступні кроки.
Також Зеленський анонсував переговори із європейськими партнерами.
