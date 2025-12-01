У переговорах зі США щодо миру в Україні не все так гладко: на що натякнув Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Олександром Стуббом. Два лідери обговорили переговори, які відбулися у Флориді між американською та українською делегаціями щодо мирного плану США. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Володимира Зеленського у Telegram.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

"Говорив сьогодні з президентом Фінляндії вже – продовжуємо координуватися з Алексом. Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно", – розповів глава української держави.

Як уточнив Володимир Зеленський, є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати.

Глава держави додав, що після повернення української делегації зі Штатів та розмови з переговорниками плануватимуть наступні кроки.

"Наші представники повернуться до Європи днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток переговорів визначатимемося з подальшою нашою активністю", — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський анонсував переговори із європейськими партнерами.

"На сьогодні заплановані переговори з нашими друзями в Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні. Дякую всім, хто допомагає", – резюмував він.

