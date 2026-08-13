У Путіна на столі рішення, яке він до останнього відкладав: що сталося на фронті

У Кремлі може назрівати рішення про нову хвилю примусової мобілізації, причому одним із найімовірніших періодів для такого кроку називають час після виборів до Держдуми у вересні 2026 року. Про це повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на заяви президента України Володимира Зеленського та дані української розвідки.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За інформацією ГУР, російське керівництво розраховує залучити кілька сотень тисяч людей до кінця 2026 року та аналогічну кількість наступного року. Паралельно Москва продовжить кампанію з набору контрактників, проте її нинішніх темпів недостатньо для поповнення втрат на фронті.

Зеленський заявив, що Володимир Путін уже проводить приховану підготовку до можливої мобілізації до 500 тисяч військовослужбовців. При цьому може йтися не обов'язково про формальний указ у звичному вигляді, а про різні механізми примусового поповнення армії.

Головна проблема Кремля – масштаб втрат. За оцінкою української сторони, російська армія щомісяця втрачає близько 30 тисяч військовослужбовців. Приблизно 60% цих втрат є незворотними, тобто пов'язані із загиблими.

Водночас Росія має обмеження добровільного набору. Високі виплати та фінансові стимули поки що дозволяють Кремлю залучати контрактників, проте їхньої кількості вже недостатньо, щоб стабільно компенсувати втрати.

ISW вважає, що саме кадрова криза та висока інтенсивність бойових дій можуть змусити Путіна до кінця року ухвалити рішення про ту чи іншу форму примусової мобілізації.

Проте аналітики наголошують: остаточне рішення залишається виключно за російським президентом. Для Кремля такий крок має не лише військове, а й політичне значення. Путін враховуватиме ситуацію на фронті та потенційну загрозу громадській реакції.

Якщо нова мобілізація справді розпочнеться, вона стане сигналом про те, що нинішньої системи вербування контрактників Росії вже недостатньо для продовження війни в колишніх масштабах.

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