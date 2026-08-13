У Путина на столе решение, которое он до последнего откладывал: что произошло на фронте

В Кремле может назревать решение о новой волне принудительной мобилизации, причем одним из наиболее вероятных периодов для такого шага называют время после выборов в Госдуму в сентябре 2026 года. Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского и данные украинской разведки.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По информации ГУР, российское руководство рассчитывает привлечь несколько сотен тысяч человек до конца 2026 года и аналогичное количество в следующем году. Параллельно Москва продолжит кампанию по набору контрактников, однако ее нынешних темпов уже недостаточно для восполнения потерь на фронте.

Зеленский заявил, что Владимир Путин уже проводит скрытую подготовку к возможной мобилизации до 500 тысяч военнослужащих. При этом речь может идти не обязательно о формальном указе в привычном виде, а о различных механизмах принудительного пополнения армии.

Главная проблема Кремля – масштаб потерь. По оценке украинской стороны, российская армия ежемесячно теряет около 30 тысяч военнослужащих. Примерно 60% этих потерь являются необратимыми, то есть связаны с погибшими.

Одновременно Россия сталкивается с ограничениями добровольного набора. Высокие выплаты и финансовые стимулы пока позволяют Кремлю привлекать контрактников, однако их количества уже недостаточно, чтобы стабильно компенсировать потери.

ISW считает, что именно кадровый кризис и высокая интенсивность боевых действий могут заставить Путина до конца года принять решение о той или иной форме принудительной мобилизации.

Однако аналитики подчеркивают: окончательное решение остается исключительно за российским президентом. Для Кремля такой шаг несет не только военное, но и политическое значение. Путин будет учитывать ситуацию на фронте и потенциальную угрозу общественной реакции.

Если новая мобилизация действительно начнется, она станет сигналом о том, что нынешней системы вербовки контрактников России уже недостаточно для продолжения войны в прежних масштабах.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина отбросила армию Путина: в США рассказали, как ВСУ сорвали планы Кремля.



