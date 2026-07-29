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У Путіна лише один вибір: Кислиця зробив заяву про переговори щодо закінчення війни

Кислиця пояснив, у чому Україна має перевагу над Росією та що може змусити Путіна до переговорів

29 липня 2026, 14:10
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Slava Kot

Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця вважає, що Україна має стратегічну перевагу у війні з Росією завдяки розвитку далекобійних ударних технологій. На його думку, саме це може зрештою змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо закінчення війни.

У Путіна лише один вибір: Кислиця зробив заяву про переговори щодо закінчення війни

Сергій Кислиця. Фото: Суспільне

Сергій Кислиця в інтерв'ю NPR підтвердив позицію Києва щодо можливого припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. 

"Це не передбачає незаконного чи фактичного визнання окупованих територій, російськими", — пояснив Кислиця.

За словами посадовця, Москва продовжує наполягати на визнанні свого контролю над п'ятьма українськими регіонами та переконує міжнародних партнерів, що найближчим часом зможе повністю захопити Донецьку область. Водночас Кислиця переконаний, що ці розрахунки не відповідають реальній ситуації на фронті.

Він підкреслив, що сучасна війна вже давно вийшла за межі протистояння піхоти та артилерії, і "ми маємо перевагу". За його словами, українські далекобійні безпілотники систематично завдають ударів по російських нафтогазових об'єктах і логістичній інфраструктурі. Такі атаки створюють дефіцит пального та ускладнюють забезпечення російської армії, що позначається на її можливостях вести бойові дії, а як наслідок можуть змусити Путіна рухатися до мирних переговорів.

"У Росії цю війну може зупинити будь-якої миті лише одна людина. Якщо ми продовжуватимемо робити те, що ми робимо, завдаючи ударів на велику дальність, рано чи пізно у російського лідера залишиться лише один вибір: сісти та обговорити, як зупинити цю війну", — сказав Кислиця.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Буданов розповів про результати зустрічі Зеленського й Трампа: який план закінчення війни.



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Джерело: https://www.npr.org/2026/07/28/g-s1-135640/ukraine-war-peace-negotiator-russia
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