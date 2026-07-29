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У Путина только один выбор: Кислица сделал заявление о переговорах об окончании войны

Кислица объяснил, в чем у Украины преимущество России и что может заставить Путина к переговорам

29 июля 2026, 14:10
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Slava Kot

Заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица считает, что у Украины есть стратегическое преимущество в войне с Россией благодаря развитию дальнобойных ударных технологий. По его мнению, именно это может в конце концов вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров для окончания войны.

У Путина только один выбор: Кислица сделал заявление о переговорах об окончании войны

Сергей Кислица. Фото: Общественное

Сергей Кислица в интервью NPR подтвердил позицию Киева по поводу возможного прекращения боевых действий вдоль нынешней линии фронта. 

"Это не подразумевает незаконного или фактического признания оккупированных территорий, российскими", — пояснил Кислица.

По словам чиновника, Москва продолжает настаивать на признании своего контроля над пятью украинскими регионами и убеждает международных партнеров, что в ближайшее время сможет полностью захватить Донецкую область. В то же время, Кислица убежден, что эти расчеты не соответствуют реальной ситуации на фронте.

Он подчеркнул, что современная война уже давно вышла за пределы противостояния пехоты и артиллерии, и "у нас есть преимущество". По его словам, украинские дальнобойные беспилотники систематически наносят удары по российским нефтегазовым объектам и логистической инфраструктуре. Такие атаки создают дефицит горючего и усложняют обеспечение российской армии, что сказывается на ее возможностях вести боевые действия, а в результате могут заставить Путина двигаться к мирным переговорам.

"В России эту войну может остановить в любой момент только один человек. Если мы будем продолжать делать то, что мы делаем, нанося удары на большую дальность, рано или поздно у российского лидера останется только один выбор: сесть и обсудить, как остановить эту войну", — сказал Кислица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов рассказал о результатах встречи Зеленского и Трампа: каков план окончания войны.



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Источник: https://www.npr.org/2026/07/28/g-s1-135640/ukraine-war-peace-negotiator-russia
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