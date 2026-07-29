У Путина только один выбор: Кислица сделал заявление о переговорах об окончании войны

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Slava Kot
Заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица считает, что у Украины есть стратегическое преимущество в войне с Россией благодаря развитию дальнобойных ударных технологий. По его мнению, именно это может в конце концов вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров для окончания войны.
Сергей Кислица. Фото: Общественное
Сергей Кислица в интервью NPR подтвердил позицию Киева по поводу возможного прекращения боевых действий вдоль нынешней линии фронта.
По словам чиновника, Москва продолжает настаивать на признании своего контроля над пятью украинскими регионами и убеждает международных партнеров, что в ближайшее время сможет полностью захватить Донецкую область. В то же время, Кислица убежден, что эти расчеты не соответствуют реальной ситуации на фронте.
Он подчеркнул, что современная война уже давно вышла за пределы противостояния пехоты и артиллерии, и "у нас есть преимущество". По его словам, украинские дальнобойные беспилотники систематически наносят удары по российским нефтегазовым объектам и логистической инфраструктуре. Такие атаки создают дефицит горючего и усложняют обеспечение российской армии, что сказывается на ее возможностях вести боевые действия, а в результате могут заставить Путина двигаться к мирным переговорам.