У Путіна готуються до масового бунту по всій Росії: є перші сигнали

Російська влада робить кроки, які можуть свідчити про підготовку до нової масштабної мобілізації. Такий висновок міститься у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), де проаналізували останні законодавчі ініціативи та дії Кремля.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, Державна дума Росії ухвалила закон, що дозволяє громадянам з незнятою чи непогашеною судимістю підписувати контракти з Міністерством оборони у разі оголошення офіційної мобілізації. Йдеться, зокрема, про осіб, засуджених за злочини, пов'язані з організованою злочинністю та контрабандою наркотиків.

Заступник міністра оборони РФ Віктор Горьомикін вже заявив, що новий закон значно розширить кількість громадян, яких можна буде залучити до військової служби, а також допоможе виконати плани з комплектування армії у 2026 році.

Одночасно Росгвардія запропонувала змінити правила цивільної оборони. Згідно з проектом, силові структури мають отримати додаткові повноваження для захисту населення від невизначених "загроз" під час мобілізації, воєнного стану та в умовах війни.

В ISW вважають, що ці заходи можуть свідчити про підготовку Кремля не лише до можливого оголошення мобілізації, а й до ймовірних протестів у країні. Аналітики нагадують, що ще наприкінці 2025 року Володимир Путін підписав закон, що дозволяє направляти резервістів до зони бойових дій без офіційного оголошення мобілізації.

Експерти наголошують, що питання загального призову залишається вкрай чутливим для російського суспільства. Тому остаточне рішення, на їхню думку, залежатиме насамперед від особистої оцінки Путіним ситуації на фронті та рівня внутрішньої стабільності. Поки що немає ознак того, що відповідне рішення вже прийнято, проте дії російської влади свідчать про підготовку до різних сценаріїв розвитку подій.

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