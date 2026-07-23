У Путина готовятся к массовому бунту по всей России: есть первые сигналы

Российские власти предпринимают шаги, которые могут свидетельствовать о подготовке к новой масштабной мобилизации. Такой вывод содержится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW), где проанализировали последние законодательные инициативы и действия Кремля.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, Государственная дума России приняла закон, позволяющий гражданам с неснятой или непогашенной судимостью подписывать контракты с Министерством обороны в случае объявления официальной мобилизации. Речь идет в том числе о лицах, осужденных за преступления, связанные с организованной преступностью и контрабандой наркотиков.

Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин уже заявил, что новый закон значительно расширит число граждан, которых можно будет привлечь к военной службе, а также поможет выполнить планы по комплектованию армии в 2026 году.

Одновременно Росгвардия предложила изменить правила гражданской обороны. Согласно проекту, силовые структуры должны получить дополнительные полномочия для защиты населения от неопределенных "угроз" во время мобилизации, военного положения и в условиях войны.

В ISW считают, что эти меры могут свидетельствовать о подготовке Кремля не только к возможному объявлению мобилизации, но и к вероятным протестам внутри страны. Аналитики напоминают, что еще в конце 2025 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий направлять резервистов в зону боевых действий без официального объявления мобилизации.

Эксперты подчеркивают, что вопрос всеобщего призыва остается крайне чувствительным для российского общества. Поэтому окончательное решение, по их мнению, будет зависеть прежде всего от личной оценки Путиным ситуации на фронте и уровня внутренней стабильности. Пока нет признаков того, что соответствующее решение уже принято, однако действия российских властей свидетельствуют о подготовке к различным сценариям развития событий.

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