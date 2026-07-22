Кремль оказался перед тяжелым выбором: два сценария развития войны в Украине

Россия приближается к моменту, когда ей придется кардинально менять подход к войне против Украины. Такое мнение высказал военный аналитик и главный редактор отдела расследований немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, комментируя ситуацию с комплектованием российской армии.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, в прошлом году Кремлю удалось привлечь около 409 тысяч контрактников благодаря высоким выплатам и активной рекрутинговой кампании. Однако в нынешнем году этот механизм, по данным аналитика, уже не приносит ожидаемых результатов, а темпы набора военнослужащих заметно снизились.

Рёпке считает, что в такой ситуации у Москвы остается несколько вариантов дальнейших действий. Один из них – попытка изменить характер боевых действий, сделав ставку на еще более массовое применение беспилотников. Если же это не позволит добиться успехов на фронте, российское руководство может объявить новую волну мобилизации численностью от 250 до 500 тысяч человек.

При этом эксперт отмечает, что даже в случае принятия такого решения эффект будет отложенным. На подготовку, обучение и переброску мобилизованных подразделений на фронт потребуется не менее полугода.

По мнению аналитика, мотивация принудительно мобилизованных россиян окажется значительно ниже, чем у контрактников или участников первой волны мобилизации. Это может создать для Кремля дополнительные проблемы с дисциплиной и боеспособностью войск.

Рёпке также обратил внимание на изменения в тактике российской армии. Если ранее оккупанты могли проводить масштабные атаки с участием сотен военнослужащих, то теперь большинство штурмов осуществляется небольшими группами по два–пять человек. По его оценке, это свидетельствует о постепенном истощении человеческих ресурсов России и способствует тому, что темпы продвижения войск РФ существенно замедлились.

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