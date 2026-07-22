logo

BTC/USD

65808

ETH/USD

1912.99

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кремль нашел новый способ пополнять армию: кого поставили перед жестким выбором
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль нашел новый способ пополнять армию: кого поставили перед жестким выбором

ISW отмечает, в России расширили основания для депортации иностранцев, что может стать инструментом принуждения к подписанию контрактов с Минобороны

22 июля 2026, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские власти продолжают усиливать давление на мигрантов, используя законодательство как инструмент для пополнения армии. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) после принятия Государственной думой нового законопроекта, существенно расширяющего основания для депортации иностранных граждан.

Кремль нашел новый способ пополнять армию: кого поставили перед жестким выбором

Российские войска. Фото: из открытых источников

Документ предусматривает возможность выдворения мигрантов за широкий перечень нарушений. Среди них – критика российских Вооруженных сил, участие в несогласованных акциях протеста, публичные призывы, которые власти трактуют как нарушение территориальной целостности России, несоблюдение режима чрезвычайного или военного положения, а также неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

По оценке ISW, новые нормы могут использоваться не только как средство контроля над мигрантами, но и как механизм давления с целью заставить их подписывать контракты на военную службу. Аналитики считают, что на фоне снижения темпов набора добровольцев российские власти будут чаще прибегать к задержаниям иностранцев даже за незначительные нарушения, предлагая им выбор между депортацией и отправкой в армию.

В Институте изучения войны отмечают, что подобная практика вписывается в более широкую стратегию Кремля по поиску дополнительных человеческих ресурсов без объявления новой масштабной мобилизации. Усиление юридического давления на мигрантов, по мнению экспертов, свидетельствует о сохраняющихся проблемах России с комплектованием войск и стремлении компенсировать дефицит личного состава административными методами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина открыла новый фронт: что в РФ превратилось в смертельно опасную зону.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-21-2026/
Теги:

Новости

Все новости