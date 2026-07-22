Кремль знайшов новий спосіб поповнювати армію: кого поставили перед жорстким вибором

Російська влада продовжує посилювати тиск на мігрантів, використовуючи законодавство як інструмент для поповнення армії. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) після ухвалення Державною думою нового законопроекту, що істотно розширює підстави для депортації іноземних громадян.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Документ передбачає можливість видворення мігрантів за широкий перелік порушень. Серед них – критика російських Збройних сил, участь у неузгоджених акціях протесту, публічні заклики, які влада трактує як порушення територіальної цілісності Росії, недотримання режиму надзвичайного чи військового стану, а також непокора правоохоронцям.

За оцінкою ISW, нові норми можуть використовуватися не тільки як засіб контролю над мігрантами, а й як механізм тиску з метою змусити їх підписувати контракти на військову службу. Аналітики вважають, що на тлі зниження темпів набору добровольців російська влада частіше вдаватиметься до затримань іноземців навіть за незначні порушення, пропонуючи їм вибір між депортацією та відправкою до армії.

В Інституті вивчення війни зазначають, що подібна практика вписується у ширшу стратегію Кремля щодо пошуку додаткових людських ресурсів без оголошення нової масштабної мобілізації. Посилення юридичного тиску на мігрантів, на думку експертів, свідчить про проблеми Росії, що зберігаються, з комплектуванням військ і прагнення компенсувати дефіцит особового складу адміністративними методами.

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