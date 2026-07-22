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Кремль опинився перед важким вибором: два сценарії розвитку війни в Україні

Провал із набором контрактників може підштовхнути Москву або до переговорів, або до нової масштабної мобілізації

22 липня 2026, 12:02
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Кравцев Сергей

Росія наближається до моменту, коли їй доведеться кардинально змінювати підхід до війни проти України. Таку думку висловив військовий аналітик та головний редактор відділу розслідувань німецького видання Bild Юліан Рьопке, коментуючи ситуацію із комплектуванням російської армії.

Кремль опинився перед важким вибором: два сценарії розвитку війни в Україні

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, минулого року Кремлю вдалося залучити близько 409 тисяч контрактників завдяки високим виплатам та активній рекрутинговій кампанії. Проте цього року цей механізм, за даними аналітика, вже не дає очікуваних результатів, а темпи набору військовослужбовців помітно знизилися.

Рьопке вважає, що в такій ситуації у Москви залишається кілька варіантів подальших дій. Один із них – спроба змінити характер бойових дій, зробивши ставку на ще масове застосування безпілотників. Якщо ж це не дозволить досягти успіхів на фронті, російське керівництво може оголосити нову хвилю мобілізації чисельністю від 250 до 500 тисяч осіб.

При цьому експерт зазначає, що навіть у разі ухвалення такого рішення ефект буде відкладений. На підготовку, навчання та перекидання мобілізованих підрозділів на фронт потрібно не менше півроку.

На думку аналітика, мотивація примусово мобілізованих росіян виявиться значно нижчою, ніж у контрактників чи учасників першої хвилі мобілізації. Це може створити для Кремля додаткові проблеми з дисципліною та боєздатністю військ.

Рьопке також звернув увагу на зміни у тактиці російської армії. Якщо раніше окупанти могли проводити масштабні атаки за участю сотень військовослужбовців, то тепер більшість штурмів здійснюється невеликими групами по дві-п'ять осіб. За його оцінкою, це свідчить про поступове виснаження людських ресурсів Росії та сприяє тому, що темпи просування військ РФ суттєво сповільнилися.

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