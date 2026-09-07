У Путіна більше немає на що розраховувати: цей страшний сценарій диктатора стане його капітуляцією



















Росія може спробувати завдати Україні максимально сильного удару протягом зими та весни, однак навіть концентрації значних військових ресурсів Кремлю буде недостатньо для досягнення стратегічної перемоги. Таку оцінку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи можливе накопичення Росією ракет і подальші плани Володимира Путіна.

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За словами експерта, Кремль усвідомлює обмеженість власного часу та ресурсів, тому може зробити ставку на різке посилення тиску. Йдеться не лише про фронт, а й про спроби створити Україні максимальні економічні, соціальні та інфраструктурні проблеми.

"Згоден з такою оцінкою. Тільки це буде зима-весна. Все, що він може наразі сконцентрувати, все, що може задіяти і ще зможе донакопичити, не дає змоги перемогти Україну. Всі моделювання показують на це", — заявив Саакян.

Водночас політолог застерігає: відсутність можливості перемогти Україну не означає, що майбутні місяці будуть легкими. Росія здатна значно підвищити ціну протистояння, збільшивши масштаби руйнувань і людських втрат.

"Це може підвищити для нас критичність ситуації, ціну російського краху, тобто привести до більшої крові, створити для нас проблеми з відновленням, пізніше створити політичні напруження. Але це навіть близько не надірве фінансово-економічну, суспільно-політичну чи воєнну стійкість України", — вважає експерт.

Головну небезпеку Саакян бачить у можливому збігу одразу кількох негативних факторів. Військовий тиск РФ може стати значно небезпечнішим, якщо накладеться на внутрішні помилки України, проблеми в управлінні та несприятливу міжнародну ситуацію.

"Для цього має бути багато негативних елементів у ланцюжку подій, щоб це спрацювало. Путін на це розраховує. У нього, зрештою, більше ні на що розраховувати. Ні зупинити цей потяг він не може, ні розігнати його далі не може", — наголосив Саакян.

Портал "Коментарі" вже писав, що цієї осені та взимку Росія може посилити комбіновані атаки по Україні, використовуючи одночасно балістичні й крилаті ракети, реактивні дрони типу "Шахед", а також нові баражуючі боєприпаси.