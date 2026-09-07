У Путина больше не на что рассчитывать: этот страшный сценарий диктатора станет его капитуляцией.



















Россия может попытаться нанести Украине максимально сильный удар в течение зимы и весны, однако даже концентрации значительных военных ресурсов Кремлю будет недостаточно для достижения стратегической победы. Такую оценку высказал политолог Олег Саакян, комментируя возможное накопление Россией ракет и дальнейшие планы Владимира Путина.

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По словам эксперта, Кремль отдает себе отчет в ограниченности собственного времени и ресурсов, поэтому может сделать ставку на резкое усиление давления. Речь идет не только о фронте, но и попытках создать Украине максимальные экономические, социальные и инфраструктурные проблемы.

"Согласен такой оценке. Только это будет зима-весна. Все, что он может сейчас сконцентрировать, все, что может задействовать и еще сможет донакопить, не позволяет победить Украину. Все моделирования показывают на это", — заявил Саакян.

В то же время, политолог предостерегает: отсутствие возможности победить Украину не означает, что предстоящие месяцы будут легкими. Россия способна существенно повысить цену противоборства, увеличив масштабы разрушений и человеческих утрат.

"Это может повысить для нас критичность ситуации, цену российского краха, то есть привести к большей крови, создать для нас проблемы с восстановлением, позже создать политические напряжения. Но это даже близко не надорвет финансово-экономическую, общественно-политическую или военную устойчивость Украины", — считает эксперт.

Главную опасность Саакян видит в возможном совпадении нескольких негативных факторов. Военное давление РФ может стать значительно более опасным, если наложится на внутренние ошибки Украины, проблемы в управлении и неблагоприятную международную ситуацию.

"Для этого должно быть много негативных элементов в цепочке событий, чтобы это сработало. Путин на это рассчитывает. У него, в конце концов, больше ни на что рассчитывать. Ни остановить этот поезд он не может, ни разогнать его дальше не может", — подчеркнул Саакян.

Портал "Комментарии" уже писал , что этой осенью и зимой Россия может усилить комбинированные атаки по Украине, используя одновременно баллистические и крылатые ракеты, реактивные дроны типа "Шахед", а также новые боеприпасы.