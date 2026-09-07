Путін задумав щось занадто страшне взимку: українців відверто приголоомшили задумом Кремля

Цієї осені та взимку Росія може посилити комбіновані атаки по Україні, використовуючи одночасно балістичні й крилаті ракети, реактивні дрони типу "Шахед", а також нові баражуючі боєприпаси. Одними з головних цілей противника залишатимуться об’єкти оборонної промисловості, а з настанням холодів під особливою загрозою опиниться енергетична та теплова інфраструктура. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

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За його словами, українська розвідка володіє інформацією про плани противника, зокрема про потенційні об’єкти атак, типи озброєння, які Росія може застосувати, та орієнтовні строки ударів. Іващенко наголосив, що не хоче створювати в українців хибного відчуття безпеки.

"Я не можу вас порадувати і не можу вводити людей в оману. Як керівник розвідки повинен говорити об’єктивно. Люди мають це розуміти, а наша країна — готуватися до цього", — заявив начальник ГУР.

Одним із ключових завдань Москви, за його словами, залишається послаблення військових можливостей України. Саме тому російські війська намагаються атакувати підприємства оборонно-промислового комплексу, склади боєприпасів та інші об’єкти, пов’язані з українським військовим виробництвом і ударними спроможностями.

Водночас із наближенням холодного періоду пріоритети російських атак можуть дедалі більше зміщуватися в бік критичної інфраструктури. Під загрозою опинятимуться енергетичні об’єкти та теплові станції, стабільна робота яких особливо важлива взимку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що візит американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України не дає підстав очікувати швидкого завершення війни, а активізація "мирного треку" може використовуватися українською владою для переключення суспільної уваги з внутрішніх проблем. Таку думку висловив екснардеп і політичний експерт Борислав Береза.