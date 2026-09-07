Путин задумал что-то слишком страшное зимой: украинцев откровенно ошеломили замыслом Кремля

Этой осенью и зимой Россия может усилить комбинированные атаки по Украине, используя одновременно баллистические и крылатые ракеты, реактивные дроны типа "Шахед", а также новые боеприпасы. Одними из главных целей противника будут оставаться объекты оборонной промышленности, а с наступлением холодов под особой угрозой окажется энергетическая и тепловая инфраструктура. Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко рассказал в интервью "Укринформу".

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По его словам, украинская разведка владеет информацией о планах противника, в частности о потенциальных объектах атак, типах вооружения, которые Россия может применить, и ориентировочных сроках ударов. Иващенко подчеркнул, что не хочет создавать у украинцев ошибочное чувство безопасности.

"Я не могу вас порадовать и не могу вводить людей в заблуждение. Как руководитель разведки должен говорить объективно. Люди должны это понимать, а наша страна готовиться к этому", — заявил начальник ГУР.

Одной из ключевых задач Москвы, по его словам, остается ослабление военных возможностей Украины. Именно поэтому российские войска пытаются атаковать предприятия оборонно-промышленного комплекса, склады боеприпасов и другие объекты, связанные с военным производством и ударными способностями.

В то же время с приближением холодного периода приоритеты российских атак могут все больше смещаться в сторону критической инфраструктуры. Под угрозой будут оказываться энергетические объекты и тепловые станции, стабильная работа которых особенно важна зимой.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что визит американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину не дает оснований ожидать скорого завершения войны, а активизация "мирного трека" может использоваться украинскими властями для переключения общественного внимания по внутренним проблемам. Такое мнение высказал экснардеп и политический эксперт Борислав Береза.