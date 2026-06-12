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У Путіна більше немає карт: українців попередили про особливу небезпеку вже скоро

Президент закликав українців дотримуватися правил безпеки та реагувати на повітряні тривоги

12 червня 2026, 16:30
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський у черговому відеозверненні закликав громадян уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки. За його словами, Росія продовжує віддавати перевагу ракетним атакам замість пошуку мирного врегулювання конфлікту.

У Путіна більше немає карт: українців попередили про особливу небезпеку вже скоро

Фото: з відкритих джерел

Зеленський підкреслив, що щоденна пильність українців є критично важливою, адже ворог не відмовляється від насильницьких методів. 

“Будь ласка, реагуйте на повітряні тривоги щодня — сьогодні та надалі. Ми добре знаємо, з ким маємо справу та на що розраховують у Росії”, — заявив глава держави. 

Президент зазначив, що країна повинна покладатися на власну силу та відповідальність громадян.

“Вони обирають ракети замість миру. Інших варіантів у них немає. Тому нам слід опиратися на власні ресурси та уважність. Бережіть своє життя”, — додав Зеленський. 

Напередодні російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Запоріжжю, внаслідок чого постраждала цивільна особа. Крім того, у ніч проти 12 червня Миколаїв зазнав двох атак ударними БПЛА: четверо людей отримали поранення, були пошкоджені житлові будинки, транспортне підприємство та автомобілі. 

Також у ніч проти 12 червня під обстріл потрапила Шосткинська громада на Сумщині. В результаті нападу загинула 44-річна жінка, а ще одна мешканка отримала тяжкі поранення.

Президент наголосив, що безпека громадян є пріоритетом, і закликав українців дотримуватися правил поведінки під час тривог. Він також підкреслив важливість єдності та самозахисту на тлі постійної загрози з боку Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що військовий експерт Ігор Романенко вважає, що наразі немає необхідності спрямовувати значні ресурси на повне знищення Керченського мосту. На його думку, значно ефективніше підтримувати об’єкт у стані постійних пошкоджень, через які він регулярно потребуватиме ремонту та не зможе функціонувати на повну потужність.



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